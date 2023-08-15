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11:39 15.08.2023

Українські сили досягли успіхів у районі на межі Донецької та Запорізької областей та в напрямку с. Урожайного - ISW

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Українські сили досягли успіхів у районі на межі Донецької та Запорізької областей та в напрямку с. Урожайного - ISW

Збройні сили України в понеділок вели контрнаступальні операції і просунулися в районі на межі Донецької та Запорізької областей, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 14 серпня.

"14 серпня українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в районі на межі Донецької та Запорізької областей. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили продовжують контрнаступальні операції на мелітопольському (західна частина Запорізької області) і бердянському (західна частина Донецької області та східна частина Запорізької області) напрямках", - ідеться у звіті ISW за 14 серпня.

Як зазначається, "українські сили домоглися певних успіхів на південь і південний схід від н. п. Старомайорського (9 км на південний схід від Великої Новосілки) у напрямку Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки)... Українські сили продовжують наступ на Урожайне, а деякі російські джерела стверджували, що українські сили контролюють північну частину населеного пункту".

Як інформує інститут із посиланням на командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського, який оборонявся під натиском ЗСУ біля Урожайного, "російські сили не перекидають до цього району додаткових резервів та артилерійських дивізіонів. Ходаковський стверджував, що батальйон "Восток" бореться за Урожайне всіма наявними силами, але сили, що діють у цьому районі, виснажені і зазнають втрат".

Раніше ISW оцінив, що російським силам бракує доступних оперативних резервів, які дали б їм змогу здійснювати ротацію або вводити додаткові підкріплення, і що російські оборонні лінії можуть бути крихкими. Як зазначають фахівці інституту, деякі російські блогери стверджували, що українські сили продовжували контрнаступальні операції в районі н. п. Роботиного (13 км на південь від Оріхова) у західній частині Запорізької області та просунулися в південній частині Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута). Як зазначає ISW із посиланням на Маляр, за минулий тиждень українські сили просунулися на три квадратні кілометри в бахмутському напрямку і звільнили 40 квадратних кілометрів усього з початку наступальних дій українських сил на цьому напрямку.

 

Теги: #війна #isw

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