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12:29 14.08.2023

У майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій повинні мати перевагу під час працевлаштування на держслужбу - голова НАДС

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У майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій повинні мати перевагу під час працевлаштування на держслужбу - голова НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина вважає, що в майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій повинні мати перевагу під час працевлаштування на державну службу.

"Такі депутатські ініціативи вже лунали. Водночас зазначу, що державна служба має дотримуватися меритократичного принципу. Тобто насамперед посади в державному секторі мають здобувати найбільш здібні та кваліфіковані громадяни. Але якщо кандидат відповідає встановленим вимогам і є ветераном, який витримав випробування війни, то, впевнена, він мусить мати перевагу перед іншими. Такі люди будуть украй потрібні державній службі", - сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи матимуть ветерани в майбутньому, після відновлення конкурсів, перевагу під час працевлаштування на державну службу.

На уточнення, чи буде певний законопроєкт, який забезпечуватиме пріоритетність для ветеранів під час вступу на держслужбу, глава відомства заявила, що це питання потрібно врегулювати.

"Коли буде відновлено конкурсну процедуру, я думаю, ми побачимо такі ініціативи. НАДС готовий забезпечити навчання і підготовку таких кандидатів. Це справедливо. Оскільки ці люди захищали країну в той час, як інші в мирних умовах здобували управлінський досвід", - додала вона.

Алюшина зазначила, зокрема, що сьогодні необхідно вчитися, як правильно поводитися з ветеранами, і для цього вже створені та опановуються спеціальні навчальні курси.

"Коли завершиться воєнний стан, ми будемо перетинатися із ветеранами в різних життєвих ситуаціях. Війна залишить відбиток на десятки років. І маємо розуміти, як коректно спілкуватися з людьми, котрі мали надскладні життєві випробування, яких уникнули інші. Вже сьогодні маємо вчитися жити разом в інших умовах", - підсумувала Алюшина.

Теги: #ветерани #держслужба

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