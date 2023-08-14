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10:09 14.08.2023

Більше ніж половина держслужбовців відзначають зменшення зарплати й понад 70% - істотне збільшення навантаження - голова НАДС

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Більше ніж половина держслужбовців відзначають зменшення зарплати й понад 70% - істотне збільшення навантаження - голова НАДС

Голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина заявляє, що більш як половина опитаних державних службовців відзначають зменшення заробітної плати й понад 70% - істотне збільшення навантаження протягом року.

"Наразі триває опитування НАДС щодо умов роботи держслужбовців під час воєнного стану. За тиждень відповіли 40 тис. держслужбовців. 93% респондентів з цього числа зазначили, що працюють у штатному режимі на робочих місцях. Торік цей показник становив 68%. Тобто у 2022 році дистанційно працювали 32% держслужбовців, а сьогодні – 6,3%. Із початком повномасштабної війни людей переводили на простій. Але, якщо тоді ця цифра становила 9%, то сьогодні - 1%. Ці цифри дещо зміняться до завершення опитування, але динаміка зрозуміла", - сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Очільниця відомства зазначила, що також аналізувалися причини звільнення людей із держслужби, зокрема, понад 70% опитаних відзначили суттєве збільшення навантаження протягом року.

"Одна з причин – мобілізація 3946 державних службовців до ЗСУ. Їхній функціонал виконують ті, хто лишився. Більше того, 35% опитаних залучалися до роботи у вихідні дні, 8% – у нічний час. При цьому 19% зазначили, що компенсації за таку роботу в їхніх державних органах відсутні", - додала вона.

Також Алюшина розповіла, що 61% держслужбовців відповіли, що мають на роботі доступ до укриття, 22% - мають його частково, а 17% не мають узагалі.

Щодо потреб у психологічній підтримці держслужбовців, то 59% опитаних відзначили погіршення самопочуття впродовж року, майже 10% додали, що їхній психологічний стан негативно впливає на продуктивність роботи, 39% потребували психологічної допомоги, але лише 5% звернулися по неї.

"Більше половини опитаних відзначили зменшення зарплати. Тобто констатуємо, що державні службовці відчувають надмірне навантаження, критично низький рівень заробітної плати та несправедливе її нарахування, психологічний стрес... У таких умовах марно розраховувати, що люди довгий час зможуть повноцінно працювати. Відповідь на ці виклики – звільнення. Зауважу, що першими країна втрачає найбільш підготовлених і конкурентних державних службовців", - підсумувала Алюшина.

Як повідомлялося, з початку 2023 року станом на 30 червня звільнено 20 тис. 366 держслужбовців і призначено 18 тис. 519 держслужбовців. На сьогодні фактична кількість держслужбовців в Україні становить 163,6 тис. осіб.

Теги: #держслужбовці #надс #тенденції #алюшина

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