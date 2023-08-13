Польські військові планують придбати у Південної Кореї тисячу танків

Польські збройні сили закуплять 1 тис. танків у Південної Кореї, повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Міністерство національної оборони приділяє велику увагу озброєнню бронетанкових частин танками. Основними напрямками їх придбання є США та Республіка Корея. Загалом ми купимо 1 тис. танків K2", - сказав керівник Міноборони Польщі, якого цитує агентство PAP.

"У нас уже є виконавчий контракт на поставку 180 машин, які будуть поставлені в Польщу до 2025 року. Перші з них уже стоять на озброєнні нашої армії. Наступний крок - придбання 820 танків K2PL, тобто полонізованої версії цього танка", - додав він.

Як повідомив Блащак, для цієї мети було створено польсько-південнокорейський збройовий консорціум, до складу якого увійшли польський державний оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, підприємство Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne і південнокорейська компанія Hyundai Rotem Company.

"Ми прагнемо максимального залучення польської оборонної промисловості. Плануємо, що перші K2PL надійдуть до нашої армії вже 2026 року. Ці танки разом з американськими Abrams стануть кістяком наших бронетанкових військ на найближчі роки та десятиліття. Це епохальне посилення нашого оборонного потенціалу. Ми будуємо найсильнішу сухопутну армію в Європі", - заявив глава Міноборони Польщі.