ЗСУ досягли тактично значних успіхів у західній частині Запорізької області - ISW

У п'ятницю, 11 серпня, українські війська досягли тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області на тлі контрнаступальних операцій, що тривають щонайменше на трьох ділянках фронту, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, підтверджують, що українські війська досягли північної околиці міста Роботине (10 км на південь від Оріхова) в західній частині Запорізької області, хоча остаточний статус і масштаби цих позицій поки що незрозумілі", - йдеться в повідомленні.

Західні аналітики зазначають, що ЗСУ вже впродовж кількох тижнів проводять регулярні наземні атаки в напрямку Роботиного в рамках операцій, які спрямовані на ослаблення оборони російських окупантів.

"Здатність українських військ просунутися до околиць Работиного, на оборону якої російські війська витратили значні сили, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо успіхи українських військ наразі обмежені", - наголошують у ISW.

Крім цього, на геолокаційних фото, опублікованих 11 серпня, видно, що ЗСУ просунулися в Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Зі свого боку Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції на бахмутському, бердянському (кордон Донецької та Запорізької областей) і мелітопольському (західна частина Запорізької області) напрямках.