Запорізьку АЕС знову підключено до основної ЛЕП 750 кВ - Міненерго

Тимчасово окуповану Запорізьку АЕС у четвер увечері вдалося знову підключити до основної лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ, повідомили в Міністерстві енергетики України.

У міністерстві уточнили, що причиною відключення лінії в ніч на 10 серпня був обрив проводів унаслідок ворожого обстрілу. При цьому місце пошкодження розташоване за кілька кілометрів від станції.

Як повідомлялося, ЗАЕС у ніч на 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожувало втратою зовнішнього живлення (блекаут).