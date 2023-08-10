Мер Дрогобича: 60% переселенців у Дрогобичі - це ті, кому нікуди повертатися

Більшість внутрішньо переміщених осіб (60%), яких після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняла Дрогобицька громада, - це люди, чиє житло і майно було знищено внаслідок бойових дій, повідомив міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

"Якщо в процентному співвідношенні, то я би сказав 40% – це ті, хто втікає від небезпеки, але їхні міста – не під окупацією, а просто люди бояться, тому що їх бомблять, і десь 60% – це ті, кому нема куди повертатися, навіть якщо їхні населені пункти вже деокуповані, із них близько 10% – ті, хто вже повертається з-за кордону", - сказав Кучма в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що в Дрогобичі умовно поділили ВПО на переселенців, які тікають від небезпеки, і на внутрішньо переміщених осіб, які втікають від війни, "в яких уже нічого нема: в них розбомблені хати, зруйноване життя".

"Друга група – це і психологічно зовсім інший тип людей, які зовсім по-іншому поводяться й адаптуються доволі важко в новому середовищі. Наприклад, у нас були люди з Маріуполя: вони мали там бізнес, сім’ю, квартири, а тут раптом, в одну хвилину, нічого не стало. І таких людей треба підтримати, дати їм віру в те, що вони потрібні. Не кажучи вже про тих, хто лишився без очей, без руки або має якісь інші фізичні вади внаслідок війни та бойових дій. Але при цьому ми не принижуємо людей жалістю", - додав Кучма.

Повний текст інтерв'ю Кучми буде розміщено на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Інтерв'ю міського голови Дрогобича Тараса Кучми підготовлено в рамках спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад", започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку впроваджує Фонд Східна Європа у консорціумі неурядових організацій на чолі з ERIM (Франція) і коштом Європейського Союзу.

Мета спецпроєкту "Досвід громад" - показати досвід українських громад з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб задля підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Детальніше про ефективну взаємодію з ВПО можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі "Адаптація та інтеграція ВПО: досвід і можливості" на освітній платформі "Зрозуміло!".