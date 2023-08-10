Росіяни почали частіше обстрілювати окуповані ними території, а також свої позиції

Росіяни почали частіше використовувати "імітаційні маневри" та обстрілювати окуповані ними ж території, а також свої позиції, заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону в четвер уранці.

"Росіяни часто імітують залишення певних населених пунктів. Потім знову до них повертаються. Але в тій паузі, поки вони були відсутні, як правило, дуже потужно обстрілюють ці населені пункти. Потім із роз'яснювальною роботою йдуть до місцевих, що це були Сили оборони", - повідомила Гуменюк.

Вона також зазначила, що ворог посилив обстріли окупованих територій Херсонщини за допомогою авіації.

"Ми бачимо ще один маневр - це продовження використання тактичної авіації, яку вони дуже часто використовують на Бериславському напрямку, і відправляють з її допомогою керовані авіаційні бомби. Останнім часом вони почали бомбити і саме лівий берег ... Це означає, що вони намагаються бомбити свої ж території, які вони проголошують своїми, свої ж підрозділи, щоб потім видавати це за роботу Сил оборони", - наголосила Гуменюк.

Вона акцентувала, що ворог в умовах гібридної війни використовує все - наземну артилерію, авіацію та інформаційний фронт.