Регулятор анулював ліцензії "Паріматч", "Покерматч.Юа" і "Поінтлото"

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) на першому після піврічної перерви засіданні вирішила анулювати ліцензії ТОВ "Паріматч" - азартні ігри в казино і букмекерська діяльність в інтернеті, ТОВ "Покерматч.Юа" - ігри в покер в інтернеті і ТОВ "Поінтлото" (раніше "Мелбет") - організація казино в інтернеті.

"На першому правомочному засіданні після відновлення кворуму, з метою забезпечення реалізації державної санкційної політики, КРАІЛ ухвалила рішення про анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор зазначеним юридичним особам, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)", - ідеться в повідомленні регулятора на його сайті.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 10 березня цього року ввів у дію ухвалене того самого дня рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про застосування санкцій щодо 120 фізичних і 287 юридичних осіб, серед яких українські ТОВ "Паріматч", Фінансова компанія "Лео", "Покерматч.ЮА", "Твоя беттінгова компанія" і "Плей Фан Інвестмент", "Поінтлото". Серед російських компаній, які потрапили під санкції, є також ТОВ "Мелофон", що працює під брендом "Мелбет".

Також КРАІЛ повідомила, що анулювала низку інших ліцензій "у зв'язку з наявністю опосередкованих відносин контролю резидентами Росії" і за несплату за ліцензії, не зазначивши в релізі їхніх назв.

Згідно з даними на сайті КРАІЛ, було анульовано ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор ТОВ "Імперія азарту", ТОВ "Небула Геймс", ТОВ "Гральний клуб "Лорд", ТОВ "Волна 4444", ТОВ "Казино "Прем'єр Палац", ТОВ "Харків Палас Клуб", ТОВ "Фан Гейм", ТОВ "Соло Геймс", ТОВ "Шторм Юкрейн", ТОВ "СТ Геймінг Юкрейн", АТ "Айбокс Банк", ТОВ "Геймдев", ТОВ "Білліонаре Казіно Компані", ТОВ "Фьорст Він", а також ТОВ "Вікторія-Софт".

Крім того, ТОВ "Ройал", ТОВ "Примум", ТОВ "Генезис Гейм" і ТОВ "Бгг Технолоджіз Україна" втратили ліцензії на гральні автомати, а ТОВ "Айфар Груп" - на гральні автомати та гральний стіл із кільцем рулетки і гральні столи.