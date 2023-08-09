КМДА: "Плесо", в якого проводять обшуки, співпрацює зі слідством

Правоохоронці проводять обшуки на території КП "Плесо", підприємство співпрацює зі слідством і надає необхідні документи, наголошують у Київській міській державній адміністрації.

"На території "Плесо" Дніпровська окружна прокуратура проводить обшук. Підприємство наголошує: закупівлі виконано відповідно до вимог законодавства, а кошти використано раціонально. Зазначені дії проходять у межах кримінального провадження щодо нібито розтрати бюджетних коштів на капремонт зон відпочинку "Галерна", "Чорторий" та "Троєщина". "Плесо" співпрацює зі слідством, надає наявні запитувані документи та інформацію", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що в "Плесо" не згодні з рішенням щодо оцінки ефективності та результативності фінансово-господарської діяльності за 2019-2020 роки та I квартал 2021 року.

У КМДА наголошують, що КП неодноразово надавало "обґрунтовані пояснення та заперечення до вищезазначеного висновку". Також в адміністрації наголошують, що відкриття торгів для закупівлі капітальних ремонтів вищезазначених пляжів було проведено відповідно до закону "Про публічні закупівлі".

"Очікувана вартість цих закупівель визначена на підставі проєктних документацій", - зазначено в повідомленні.

"Керівництво КП "Плесо" всебічно сприяє правоохоронним органам, розраховує на об’єктивність і неупередженість слідства. Остаточний висновок щодо можливих порушень визначить судова інстанція", - наголошують у КМДА.