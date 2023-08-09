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14:33 09.08.2023

Суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра"

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Суд визнав законним розірвання договору між монастирем УПЦ (МП) і заповідником "Києво-Печерська лавра"

Господарський суд м. Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) і Національним заповідником "Києво-Печерська лавра".

"9 серпня 2023 року Господарський суд міста Києва визнав законним розірвання договору безоплатного користування, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічий монастир) Української православної церкви та Національним заповідником "Києво-Печерська лавра". Йдеться про приміщення Нижньої лаври", - зазначено в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що, отже, суд відмовив у задоволенні позовних вимог монастиря.

"Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - зазначили у відомстві.

Як повідомлялося, 5 січня Комісія з приймання-передачі від УПЦ (МП) державі Успенського собору і Трапезної церкви Києво-Печерської лаври завершила роботу.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї та переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу впродовж трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру, а також не підписали у встановлений термін акти приймання-передачі.

Роботу комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.

У липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.

Теги: #суд #лавра #упц_мп

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