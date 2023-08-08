Події

09:02 08.08.2023

Кількість поранених у результаті вечірніх обстрілів Кругляківки зросла до дев'яти

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Кількість поранених у результаті вечірніх обстрілів Кругляківки зросла до дев'яти

Станом на ранок вівторка відомо про двох загиблих і дев'ятьох постраждалих унаслідок обстрілу Кругляківки Куп'янського району Харківської області, скоєних російськими окупаційними військами в понеділок увечері, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Пошкоджено 6 будинків. Загинули 2 людини - 45-річна жінка та чоловік 65 років. 4 людини - чоловіки 46-ти, 59-ти і 61-го року та 60-річна жінка дістали поранення і були госпіталізовані. Ще одна цивільна, 57-річна жінка, отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. Також постраждали і були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС - 22-х і 46-ти років, і 2 співробітники Нацполіції 21-го і 24-х років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, всі госпіталізовані поранені перебувають у стані середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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