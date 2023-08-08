Події

08:56 08.08.2023

Унаслідок нічного обстрілу поранено літню жінку в Пологівському районі

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Унаслідок нічного обстрілу поранено літню жінку в Пологівському районі

У ніч проти вівторка внаслідок артобстрілу села Преображенка Пологівського району Запорізької області, травм зазнала 83-річна жінка, яку оперативно госпіталізували до лікувального закладу облцентру, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Росіяни посилили обстріли Запорізького краю - за минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах", - сказано в повідомленні.

Зокрема, 87 артилерійських обстрілів припало на територію Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Преображенки, Залізничного, Левадного, Щербаків, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Лобкового та Плавнів.

Три ракетні удари прийшлися по Юльївці, авіаудари - по Оріхову, Малій Токмачці та Новодарівці, 4 БПЛА-атаки зазнали Гуляйполе та Гуляйпільське, а по Залізничному, Староукраїнці, Малинівці, Білогір'ю прийшлося 8 обстрілів з РСЗВ.

Крім того, у Новоданилівці під час розборів зруйнованого авіаударом будинку дістали тіло 53-річного чоловіка, якого вважали зниклим безвісти.

"Надійшло 29 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд, сільськогосподарської техніки та об’єктів соціальної інфраструктури", - підсумував Малашко наслідки атак росіян.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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