Події

05:05 08.08.2023

Ми вважаємо, що участь Китаю на зустрічі в Джідді була продуктивною – Держдеп США

2 хв читати

США вітають участь Китаю в минулих переговорах у Джидді щодо Формули миру та заохочують потенційний внесок Пекіна у припинення війни в Україні, за умови поваги до її суверенітету та територіальної цілісності, заявив речник Державного департаменту США Меттью під час брифінгу, передає Голос Америки в понеділок.

"Ми дійсно вважаємо, що участь Китаю була продуктивною. Я не говоритиму про подробиці зустрічі, тому що вона була приватною. Але ми вважаємо, що їхня участь була продуктивною. Ми вже давно говорили, що для Китаю було б добре грати певну роль у припинення війни в Україні. За умови, що ця роль поважала б територіальну цілісність України та її суверенітет. Ми взагалі вважаємо, що для країн корисно бути присутньою і чути безпосередньо позицію України", - сказав Міллер.

За його словами, офіційні чиновники США провели власну зустріч із представниками Китаю в рамках переговорів у Саудівській Аравії.

Зокрема, він заявив, що "Крім участі у самих переговорах, заступник Держсекретаря Вікторія Нуланд та радник з нацбезпеки Джейк Салліван провели коротку окрему зустріч зі спеціальним посланцем Китаю (Лі Хуеєм – ІФ-У)".

Окрім цього, спікер держдепу наголосив на тому, що РФ зараз відмовляється від мирних переговорів, але у будь-якому потенційному мирному процесі має лідирувати Україна.

"Мирні переговори з Росією зараз не ведуться... Якщо колись такі переговори і почнуться, то не з російського боку, лідером буде саме Україна. У свою чергу, Сполучені Штати будуть раді відіграти будь-яку роль, яка буде корисною для підтримки наших українських партнерів" , - зазначив Міллер під час брифінгу.

У Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після початку у червні у Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу за ключовими принципами відновлення сталого та справедливого світу для України. У ній взяли участь понад 40 країн.

 

Теги: #китай #україна #переговори #участь #джидда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:29 08.08.2023
США збираються оголосити 8 серпня про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн – ЗМІ

США збираються оголосити 8 серпня про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн – ЗМІ

04:19 08.08.2023
Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

02:54 08.08.2023
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 57 - начальник МВА

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 57 - начальник МВА

02:17 08.08.2023
Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

01:13 08.08.2023
США схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну - ЗМІ

США схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну - ЗМІ

00:23 08.08.2023
Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки в Покровську зросла до семи – начальник МВА

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки в Покровську зросла до семи – начальник МВА

23:23 07.08.2023
Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

22:59 07.08.2023
Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

22:49 07.08.2023
Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

19:09 07.08.2023
Залужний обговорив із Міллі оборонні та наступальні операції ЗСУ на фронті

Залужний обговорив із Міллі оборонні та наступальні операції ЗСУ на фронті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Покровську зросла до п'яти

Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

Відомо про двох загиблих унаслідок ракетного удару по Покровську

ОСТАННЄ

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 31

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Покровську зросла до п'яти

Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

Відомо про двох загиблих унаслідок ракетного удару по Покровську

Російські окупанти активізували наступ на бахмутському та куп'янському напрямках, посилили інтенсивність обстрілів - Маляр

Українські війська щотижня продовжують знищувати і наступальний, і оборонний потенціал ворога

Зеленський: Російські ракети влучили в житловий будинок у Покровську, є жертви, працюють рятувальники

У Запорізькій області українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52

Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК "Стугна" з початку року

На таврійському напрямку є просування вперед

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА