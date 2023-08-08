Ми вважаємо, що участь Китаю на зустрічі в Джідді була продуктивною – Держдеп США

США вітають участь Китаю в минулих переговорах у Джидді щодо Формули миру та заохочують потенційний внесок Пекіна у припинення війни в Україні, за умови поваги до її суверенітету та територіальної цілісності, заявив речник Державного департаменту США Меттью під час брифінгу, передає Голос Америки в понеділок.

"Ми дійсно вважаємо, що участь Китаю була продуктивною. Я не говоритиму про подробиці зустрічі, тому що вона була приватною. Але ми вважаємо, що їхня участь була продуктивною. Ми вже давно говорили, що для Китаю було б добре грати певну роль у припинення війни в Україні. За умови, що ця роль поважала б територіальну цілісність України та її суверенітет. Ми взагалі вважаємо, що для країн корисно бути присутньою і чути безпосередньо позицію України", - сказав Міллер.

За його словами, офіційні чиновники США провели власну зустріч із представниками Китаю в рамках переговорів у Саудівській Аравії.

Зокрема, він заявив, що "Крім участі у самих переговорах, заступник Держсекретаря Вікторія Нуланд та радник з нацбезпеки Джейк Салліван провели коротку окрему зустріч зі спеціальним посланцем Китаю (Лі Хуеєм – ІФ-У)".

Окрім цього, спікер держдепу наголосив на тому, що РФ зараз відмовляється від мирних переговорів, але у будь-якому потенційному мирному процесі має лідирувати Україна.

"Мирні переговори з Росією зараз не ведуться... Якщо колись такі переговори і почнуться, то не з російського боку, лідером буде саме Україна. У свою чергу, Сполучені Штати будуть раді відіграти будь-яку роль, яка буде корисною для підтримки наших українських партнерів" , - зазначив Міллер під час брифінгу.

У Джидді (Саудівська Аравія) 5 серпня відбулася друга після початку у червні у Копенгагені відповідного формату зустріч дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу за ключовими принципами відновлення сталого та справедливого світу для України. У ній взяли участь понад 40 країн.