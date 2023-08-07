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17:41 07.08.2023

Міноборони України виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад EUR2,2 млн

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Міноборони України виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад EUR2,2 млн

Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника, який порушив умови зовнішньоекономічного договору на постачання захисного спорядження для Сил оборони, а саме налокітників і наколінників.

"Постачальник порушив не лише строки постачання товару, а й обсяг - було поставлено лише близько 11% від загального обсягу товару за договором. Міноборони, у свою чергу, належним чином виконало свої зобов’язання за договором та оплатило вартість товару в повному обсязі. Іноземному постачальнику неодноразово було повідомлено про необхідність виконання умов договору в максимально короткі строки, проте товар так і не було поставлено в повному обсязі", - повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

У березні 2023 року Міноборони звернулося з позовом до міжнародного комерційного арбітражу з відповідними позовними вимогами.

Розгляд спору в міжнародному арбітражі завершився винесенням остаточного арбітражного рішення на користь Міноборони.

"Отже, міжнародний арбітраж присудив стягнути з постачальника на користь Міноборони понад EUR2,2 млн, а також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони", - зазначається в повідомленні.

Зазначається, що вже під час арбітражного розгляду постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони в частині неустойки.

 

Теги: #міноборони

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