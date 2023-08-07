Події

13:35 07.08.2023

Сирський: Робота триває, ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом

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Сирський: Робота триває, ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський показав роботу воїнів зі знищення ударними дронами розвідувальних станцій противника в Бахмуті, зазначивши, що ворога вибивають із позицій.

"Ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника в Бахмуті. Робота триває. Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", - написав Сирський у телеграм-каналі, опублікувавши відео роботи українських воїнів.

Теги: #ситуація #бахмут #сирський

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