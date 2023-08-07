Події

08:56 07.08.2023

За добу на Харківщині одна загибла та четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині одна загибла та четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали Харків, а також населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів: унаслідок обстрілу 1 загибла і 4 постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У результаті удару керованою авіабомбою по с. Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років отримав важке поранення і був госпіталізований... Унаслідок обстрілів Куп'янська дістав поранення 31-річний цивільний чоловік. У с. Путникове Куп'янського району дістала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в суботу, близько 9:15, окупанти завдали удару по Харкову ракетою С-300. Пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі міста. Без постраждалих. Унаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа. У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено приватні домоволодіння, сталася пожежа. Унаслідок обстрілу с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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