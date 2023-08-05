Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей за добу

Російські окупаційні війська протягом минулої доби 13 разів обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 13 обстрілів (81 вибух) із різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, обстріли здійснювалися з мінометів 82 і 120 мм, АГС і ствольної артилерії. "На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - наголошується в повідомленні.