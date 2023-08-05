Події

10:20 05.08.2023

Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей за добу

1 хв читати
Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей за добу

Російські окупаційні війська протягом минулої доби 13 разів обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 13 обстрілів (81 вибух) із різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, обстріли здійснювалися з мінометів 82 і 120 мм, АГС і ствольної артилерії. "На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #ок_північ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:54 04.08.2023
Російські окупанти за добу сім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Російські окупанти за добу сім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

10:05 01.08.2023
Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині за добу, у Рожковичах пошкоджено нежитлову будівлю, жертв немає - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 8 прикордонних сіл на Чернігівщині та Сумщині за добу, у Рожковичах пошкоджено нежитлову будівлю, жертв немає - ОК "Північ"

10:41 30.07.2023
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Сумської області - ОК "Північ"

10:14 25.07.2023
Окупанти обстріляли шість прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях та двічі Середина-Буду

Окупанти обстріляли шість прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях та двічі Середина-Буду

11:41 21.07.2023
На Чернігівщині внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю будинку культури - ОК "Північ"

На Чернігівщині внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю будинку культури - ОК "Північ"

10:42 14.07.2023
Окупанти обстріляли сім прикордонних сіл на Сумщині, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли сім прикордонних сіл на Сумщині, без жертв - ОК "Північ"

12:24 18.06.2023
Окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

17:54 12.06.2023
Окупанти обстріляли Середину-Буду і п'ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей уночі та вранці в понеділок - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середину-Буду і п'ять прикордонних сіл Чернігівської та Сумської областей уночі та вранці в понеділок - ОК "Північ"

00:30 11.06.2023
Окупанти протягом дня обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини - ОК "Північ"

Окупанти протягом дня обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини - ОК "Північ"

15:40 10.06.2023
Окупанти обстріляли прикордонні села Сеньківка та Харківка в Чернігівській та Сумській областях - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли прикордонні села Сеньківка та Харківка в Чернігівській та Сумській областях - ОК "Північ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Глава СБУ: Будь-яка "бавовна", що відбувається з кораблями РФ або Кримським мостом, - абсолютно логічний крок щодо ворога

СБУ провела спецоперацію, у результаті якої підірвано великий нафтовий танкер Росії "SIG"

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

ОСТАННЄ

Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів

Британська розвідка про пошкодження "Оленегорский горняк": це "серйозний удар" по Чорноморському флоту РФ

Глава СБУ: Будь-яка "бавовна", що відбувається з кораблями РФ або Кримським мостом, - абсолютно логічний крок щодо ворога

У Силах оборони сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів

За минулу добу ворог 52 рази обстріляв Херсонщину, четверо постраждалих

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

СБУ провела спецоперацію, у результаті якої підірвано великий нафтовий танкер Росії "SIG"

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів

У результаті ворожих обстрілів Херсона двоє людей отримали поранення

monobank обмежив транзакції з Африкою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА