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09:42 28.02.2024

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 18 прикордонних сіл Сумської та Чернігівської областей, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли Середину-Буду та 18 прикордонних сіл Сумської та Чернігівської областей, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Середина-Буда та 12 сіл Шосткинського району Сумської області, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в середу вранці.

"Чуйківка - 11 приходів, імовірно НАР із літака. Середина-Буда - три обстріли: 25 приходів, імовірно міномет 120 мм; один прихід, імовірно дрон-камікадзе; три приходи, імовірно міномет 82 мм; 14 приходів, імовірно РСЗВ. Гаврилова Слобода - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Зноб-Трубчевська - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Стягайлівка - чотири приходи, ймовірно РСЗВ. Прогрес - один прихід, імовірно ФПВ-дрон; два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

"Пустогород - один прихід, імовірно КАБ із літака. Нова Гута - шість приходів, імовірно РСЗВ. Стара Гута - два обстріли: сім приходів, імовірно ствольна артилерія; два обстріли: дев’ять приходів, імовірно міномет 120 мм. Голубівка - 10 приходів, імовірно, ствольна артилерія. Шалигине - два обстріли: 29 приходів, імовірно ствольна артилерія. Велика Берізка - 10 приходів, імовірно РСЗВ. Порохонь - два приходи, ймовірно міномет 120 мм", - повідомили в ОК "Північ".

Також, згідно зі зведенням, під обстріл потрапило с. Кружок Конотопського району Сумської області, а також п'ять сіл Чернігівської області (Корюківський і Новгород-Сіверський райони).

"Чернігівська область. Семенівська громада: Прогрес - 20 приходів, імовірно РСЗВ; три приходи, ймовірно, ствольна артилерія 122 мм. Сновська громада: Клюси - два обстріли: 15 приходів, імовірно міномет 120 мм. Єліне - два приходи, ймовірно ствольна артилерія. Хренівка - чотири приходи, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - сім приходів, імовірно, ствольна артилерія. Сумська область. Конотопський район: Кружок - 10 приходів, імовірно РСЗВ; чотири приходи, ймовірно, ствольна артилерія", - ідеться в повідомленні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування внаслідок обстрілів не повідомляється. Загалом за добу нараховано 32 обстріли (208 вибухів) із різних видів озброєння.

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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