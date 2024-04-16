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09:46 16.04.2024

Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли 10 сіл і селищ у Сумській та Чернігівській областях за добу, в Угроїдах пошкоджені дев'ять житлових будинків - ОК "Північ"

Дев'ять житлових будинків, зокрема чотири багатоквартирні, зазнали пошкоджень унаслідок авіабомбардування російськими окупантами селища Угроїди Краснопільської громади Сумського району.

"Угроїди – 4 вибухи, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено комунальні заклади, 4 багатоквартирні будинки та 5 приватних будинків", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у вівторок уранці.

Крім того, внаслідок обстрілу (ймовірно, також удару коригованою авіабомбою) пошкоджена одноповерхова будівля в селі Воздвиженському Шосткинського району Сумської області. "Воздвиженське – 1 вибух, ймовірно КАБ. В результаті обстрілу пошкоджено одноповерхову будівлю", - йдеться у зведенні.

Загалом за минулу добу окупанти обстріляли п'ять сіл і селищ у Новгород-Сіверському та Корюківському районах Чернігівської області та п'ять - у Сумському, Охтирському та Шосткинському районах Сумської області. Село Українське Шосткинського району було обстріляно двічі. Про жертви та інші руйнування не повідомляють. "Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться у зведенні.

Окупанти вели обстріли з мінометів калібру 120 і 82 мм, АГС і ствольної артилерії. Загалом за добу нараховано 12 обстрілів (69 вибухів) із різних видів озброєння.

 

Теги: #війна #ок_північ

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