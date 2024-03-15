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09:58 15.03.2024

Окупанти обстріляли м. Ворожба і 33 села в Сумській і Чернігівській областях, Попівку 39 разів - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли м. Ворожба і 33 села в Сумській і Чернігівській областях, Попівку 39 разів - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли протягом минулої доби місто Ворожба і 15 сіл Сумського району Сумської області, при чому села Старі Вирки і Садки двічі, а Волфине тричі, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

Також під обстріл потрапило с. Сорокине Шосткинського району та дев'ять сіл Охтирського району Сумської області, зокрема Дмитрівка і Велика Писарівка тричі, а село Попівка було обстріляно 39 разів.

"Попівка – 11 обстрілів: 32 вибухи, ймовірно КАБ; дев'ять обстрілів: 104 вибухи, ймовірно НАР з гелікоптера; п'ять обстрілів: 55 вибухів, ймовірно РСЗВ; три обстріли: 16 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 11 обстрілів: 67 вибухів, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

У Чернігівській області окупанти обстріляли вісім сіл Новгород-Сіверського району.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - розповіли в ОК "Північ".

Загалом за добу нараховано 84 обстріли (510 вибухів) із різних видів озброєння.

 

Теги: #ок_північ

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