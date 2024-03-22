Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

Російські окупанти обстріляли за минулу добу міста Середина-Буда, Ворожба, Дружба і 22 села в Сумській області, а також дев'ять сіл у Чернігівській області, які розташовані поблизу державного кордону з РФ.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у п'ятницю вранці.

При цьому повідомляється, що в м. Дружба Шосткинського району Сумської області внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Про інші руйнування інформації немає.

Найбільше обстрілювали села Волфине Сумського району та Попівку Охтирського району Сумської області. "Волфине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 20 вибухів, ймовірно АГС; 20 вибухів, ймовірно РСЗВ; 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 4 обстріли: 15 вибухів, ймовірно РПГ; 4 вибухи, ймовірно танк... Попівка – 32 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 2 обстріли: 19 вибухів, ймовірно АГС; 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 30 вибухів, ймовірно РСЗВ", - ідеться у зведенні.

Інтенсивного обстрілу також зазнали село Клюси Корюківського району Чернігівської області (32 вибухи) та Миропілля Сумського району Сумської області (30 вибухів).

Окупанти вели обстріли зі ствольної артилерії, мінометів 120 і 82 мм, протитанкових гранатометів, рекативних систем залпового вогню, танків, активно використовували ФПВ-дрони та інші безпілотні літальні апарати, щонайменше на чотири села скинуто керовані авіабомби. Загалом за добу нараховано 66 обстрілів (420 вибухів) із різних видів озброєння.