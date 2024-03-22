Події

10:59 22.03.2024

Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

2 хв читати
Окупанти обстріляли три міста і 31 прикордонне село в Сумській і Чернігівській областях за добу, про жертви не повідомляють

Російські окупанти обстріляли за минулу добу міста Середина-Буда, Ворожба, Дружба і 22 села в Сумській області, а також дев'ять сіл у Чернігівській області, які розташовані поблизу державного кордону з РФ.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у п'ятницю вранці.

При цьому повідомляється, що в м. Дружба Шосткинського району Сумської області внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Про інші руйнування інформації немає.

Найбільше обстрілювали села Волфине Сумського району та Попівку Охтирського району Сумської області. "Волфине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 обстріли: 20 вибухів, ймовірно АГС; 20 вибухів, ймовірно РСЗВ; 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 4 обстріли: 15 вибухів, ймовірно РПГ; 4 вибухи, ймовірно танк... Попівка – 32 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія; 2 обстріли: 19 вибухів, ймовірно АГС; 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 30 вибухів, ймовірно РСЗВ", - ідеться у зведенні.

Інтенсивного обстрілу також зазнали село Клюси Корюківського району Чернігівської області (32 вибухи) та Миропілля Сумського району Сумської області (30 вибухів).

Окупанти вели обстріли зі ствольної артилерії, мінометів 120 і 82 мм, протитанкових гранатометів, рекативних систем залпового вогню, танків, активно використовували ФПВ-дрони та інші безпілотні літальні апарати, щонайменше на чотири села скинуто керовані авіабомби. Загалом за добу нараховано 66 обстрілів (420 вибухів) із різних видів озброєння.

 

Теги: #обстріли #ок_північ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 22.03.2024
Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

09:45 22.03.2024
У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

09:42 22.03.2024
У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

09:02 22.03.2024
Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини

Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини

08:47 22.03.2024
На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

07:04 22.03.2024
У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів є постраждалі та руйнування - міськрада

У Запоріжжі внаслідок ракетних ударів є постраждалі та руйнування - міськрада

19:42 21.03.2024
Росіяни обстріляли Білозерку, постраждали двоє людей

Росіяни обстріляли Білозерку, постраждали двоє людей

08:51 21.03.2024
За добу на Харківщині п’ятеро загиблих, дев’ять постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

За добу на Харківщині п’ятеро загиблих, дев’ять постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

08:04 21.03.2024
У Дніпропетровській області в результаті ворожих обстрілів пошкоджено лінію електропередачі, церкву та чотири будинки

У Дніпропетровській області в результаті ворожих обстрілів пошкоджено лінію електропередачі, церкву та чотири будинки

08:01 21.03.2024
Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, є поранені

Окупанти обстрілювали міста і села Херсонщини за добу, є поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

У Хмельницькому дві людини загинули, восьмеро поранені внаслідок російського обстрілу - МВС

Уночі українські сили знищили 92 повітряні цілі зі 151, випущеної ворогом - Олещук

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

На Хмельниччині є поранені та одна загибла, під завалами шукають людей після атаки ворога

ОСТАННЄ

10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії

США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ - FT

У нагірній частині Дніпра можуть бути проблеми з водопостачанням - мер

ДСНС повідомляє про десятьох постраждалих і трьох зниклих безвісти в Запоріжжі від ракетних ударів РФ, Офіс генпрокурора підтверджує інформацію про загиблого

Уночі українські сили знищили 92 повітряні цілі зі 151, випущеної ворогом - Олещук

Уночі ворог вдарив по Україні понад 60 "шахедами" та майже 90 ракетами - Зеленський

Сили оборони за минулу добу ліквідували 870 окупантів і 31 крилату ракету

УЗ: Кілька ділянок залізниці, зокрема, у Харківському вузлі знеструмлено через обстріли

На ДніпроГЕС у Запоріжжі є влучання під час ракетної атаки, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає

За добу Сили оборони завдали авіаударів по семи районах розташування російських військ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА