Події

09:30 04.04.2024

Окупанти 10 разів обстріляли прикордонні села Чернігівщини та Сумщини за добу, загинув мирний житель - ОК "Північ"

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Один мирний житель загинув і ще двоє дістали поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами села Самотоївка Сумського району Сумської області в середу, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в четвер.

"Самотоївка - 1 вибух, імовірно, ракетний удар; 3 вибухи, імовірно КАБ. Унаслідок обстрілу загинула 1 цивільна особа і 2 травмовані, пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 20 приватних будинків і 8 об'єктів цивільної інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

Загалом за минулу добу окупанти обстріляли село Блешня Новгород-Сіверського району Чернігівської області, Самотоївку, Волфине і Хмелівку Сумського району, Попівку та Їздецьке Охтирського району Сумської області, застосовуючи при цьому міномети, ствольну артилерію, некеровані авіаракети, дрони-камікадзе.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - ідеться в повідомленні.

Найбільш інтенсивних обстрілів зазнала Попівка. "Попівка - 12 вибухів, імовірно, міномет 82 мм; 6 вибухів, імовірно, НАР з гелікоптера; 6 вибухів, імовірно, СПГ; 4 вибухи, імовірно, міномет 120 мм", - повідомляють у зведенні.

Загалом за добу зафіксовано 10 обстрілів (46 вибухів) із різних видів озброєння.

 

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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