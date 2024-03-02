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10:56 02.03.2024

Росіяни 37 разів обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

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Росіяни 37 разів обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей - ОК "Північ"

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом за добу нараховано 37 обстрілів (207 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє пресслужба Оперативного командування "Північ" у телеграм-каналі в суботу.

Так, у Семенівській громаді Чернігівської області під вогнем опинилися Карповичі (3 обстріли: 22 приходи, імовірно, міномет 120 мм; 12 приходів, імовірно, міномет 82 мм), Блешня (7 приходів, імовірно, ствольна артилерія), Тимоновичі (2 обстріли: 3 приходи, імовірно, ФПВ-дрон; 3 приходи, імовірно, ствольна артилерія; 3 приходи, імовірно, міномет 120 мм) і Миколаївка (4 приходи, імовірно, міномет 120 мм).

У Сновській громаді окупанти обстріляли Клюси - 3 обстріли, 15 приходів, імовірно міномет 120 мм.

У Городнянській громаді під вогнем Сеньківка - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

У Новгород-Сіверській громаді обстріляли Бучки (5 приходів, імовірно міномет 120 мм) і Ясну Поляну (5 приходів, імовірно міномет 120 мм).

У Сумському районі Сумської області під вогнем опинилися Новодмитрівка (13 приходів, імовірно, ствольна артилерія), Новомиколаївка (4 приходи, імовірно, міномет 120 мм), Високе (2 обстріли: 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм), Запілля (4 приходи, імовірно, міномет 120 мм; 2 приходи, імовірно, ствольна артилерія) і Покровка (3 приходи, імовірно, міномет 120 мм) та Покровка (3 приходи, імовірно, міномет 120 мм).

В Охтирському районі обстріляно Тростянець -1 прихід, імовірно, БПЛА типу "Шахед". Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Також постраждали Ямне (35 приходів, імовірно РСЗВ) і Велика Писарівка (8 приходів, імовірно, ствольна артилерія).

У Шосткинському районі під вогнем окупантів опинилися Свеса (2 приходи, імовірно КАБ), Зноб-Новгородське (4 приходи, імовірно, ствольна артилерія; 4 приходи, імовірно міномет 120 мм), Старикове - 2 обстріли: 6 приходів, імовірно, міномет 120 мм), Бачівськ (11 приходів, імовірно, ствольна артилерія), Стара Гута (2 обстріли: 15 приходів, імовірно, міномет 120 мм), Студенок - 2 приходи, імовірно, міномет 120 мм), Велика Берізка (3 приходи, імовірно, ствольна артилерія) і Сидорівка (2 приходи, імовірно, міномет 120 мм).

"На щастя, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #війна #ок_північ

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