Події

11:20 17.02.2024

У Чернігівській та Сумській областях за добу зафіксовано 112 вибухів унаслідок обстрілів російськими військами - ОК "Північ"

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У Чернігівській та Сумській областях за добу зафіксовано 112 вибухів унаслідок обстрілів російськими військами - ОК "Північ"

Російські війська протягом доби 22 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 112 вибухів із різних видів озброєння, повідомляє оперативне командування "Північ".

Як інформує ОК "Північ" у телеграм-каналі в суботу, у Чернігівській області були обстріляні Семенівська та Сновська громади. Обстріли відбувалися з мінометів 120 мм, зафіксовано скидання вибухівки з безпілотників.

У Сумській області постраждали населені пункти Конотопського (стріляли з мінометів 120 мм) і Шосткинського (імовірно, касетні снаряди, міномети, артилерія, скидання з FPV-дронів) районів.

"На щастя, інформації про загиблих чи поранених серед місцевого населення, не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

 

Теги: #війна #обстріли #ок_північ

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