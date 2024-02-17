У Чернігівській та Сумській областях за добу зафіксовано 112 вибухів унаслідок обстрілів російськими військами - ОК "Північ"

Російські війська протягом доби 22 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 112 вибухів із різних видів озброєння, повідомляє оперативне командування "Північ".

Як інформує ОК "Північ" у телеграм-каналі в суботу, у Чернігівській області були обстріляні Семенівська та Сновська громади. Обстріли відбувалися з мінометів 120 мм, зафіксовано скидання вибухівки з безпілотників.

У Сумській області постраждали населені пункти Конотопського (стріляли з мінометів 120 мм) і Шосткинського (імовірно, касетні снаряди, міномети, артилерія, скидання з FPV-дронів) районів.

"На щастя, інформації про загиблих чи поранених серед місцевого населення, не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.