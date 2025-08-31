Інтерфакс-Україна
Події
12:31 31.08.2025

ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

1 хв читати
ОК "Північ": в серпні були повідомлення про 41 інцидент з ТЦК та СП, 87% з них мають маніпулятивний характер

Поширення інформації про 41 інцидент за участю військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки було зафіксовано протягом серпня поточного року в зонах відповідальності підпорядкованих командуванню Сухопутних військ Збройних сил України ТЦК та СП, повідомляється в телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ в неділю.

Відзначається, що 36 з них не були підтверджені. "Більшість із них - 87% - мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом", - йдеться в повідомленні.

Підтверждені за місяць п'ять інцидентів, що дійсно мали місце. "По одному інциденту трапилося в Києві, Полтавській, Черкаській областях. По ним триває розслідування. Два випадки зафіксовані на Чернігівщині: по одному розслідування триває, другого військовослужбовця притягнуто до відповідальності", - розповіли в ОК "Північ".

Відзначається, що в межах ініціативи командування Сухопутних військ триває оновлення підходів до роботи ТЦК та СП з метою забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства.

Теги: #тцк #інцидент #ок_північ

