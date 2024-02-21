Окупанти за добу 12 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Окупанти за добу здійснили 12 обстрілів із різних видів зброї прикордонних громад Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ" у своєму телеграм-каналі в середу вранці.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 12 обстрілів (87 вибухів) із різних видів озброєння", - зазначається в повідомленні.

Зокрема у Чернігівській області зазнали обстрілу Семенівська громада: Карповичі – 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Блешня – 1 приход, ймовірно ВОГ з БПЛА. Тимоновичі – 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Сновська громада: Клюси – 8 приходів, ймовірно міномет 120 мм, а також Хрінівка – 5 приходів, ймовірно САУ.

У Сумській області було обстріляно Шосткинський район: Середина-Буда – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Кучерівка – 12 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Прогрес – 2 обстріли: 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Василівське – 9 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Стара Гута – 2 обстріли: 31 приход, ймовірно міномет 120 мм.

"Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - поінформували в ОК "Північ".