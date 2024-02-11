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11:24 11.02.2024

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

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Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом за добу нараховано 15 обстрілів (44 вибухи) з різних видів озброєння. Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Так, у Семенівській громаді Чернігівської області зафіксовано в Лісківщині - 1 прихід, імовірно, скидання ВОГ із БПЛА, в Архипівці - 2 обстріли: 5 приходів, імовірно, міномет 120 мм, у Червоних Лозах - 2 приходи, імовірно, міномет 120 мм.

У Городнянській громаді в Гасичівці - 1 прихід, імовірно FPV-дрон.

У Новгород-Сіверській громаді в Діброві - 2 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії.

Також у Шосткинському районі Сумської області зафіксовано у Фотовижі - 3 обстріли: 7 приходів, імовірно міномет 120 мм, у Середино-Буді - 4 приходи, імовірно НАР, у Дружбі - 4 приходи, імовірно КАБ, у Пустогороді - 7 приходів, імовірно РСЗВ, у Вишеньках - 3 приходи, імовірно ствольна артилерія, у Заруцькому - 3 приходи, імовірно ствольна артилерія та у Яструбщині - 5 приходів, імовірно міномет 120 мм.

 

Теги: #війна #ок_північ

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