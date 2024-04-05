Події

09:56 05.04.2024

Окупанти обстріляли за добу 15 сіл Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли за добу 15 сіл Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу чотири села Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області, а також 11 сіл у Сумському, Охтирському та Шосткинському районах Сумської області.

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - йдеться в повідомленні на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці у п'ятницю вранці.

Окупанти вели обстріли з мінометів калібру 82 і 120 мм, багаторазово скидали боєприпаси та авіаракети з вертольота. Велика Писарівка і Попівка Охтирського району Сумської області були обстріляні двічі.

Загалом за добу нараховано 24 обстріли (97 вибухів) із різних видів озброєння.

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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