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17:46 04.08.2023

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

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Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав історичною перемогою участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуейя на зустрічі радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді (Саудівська Аравія) 5 і 6 серпня.

"Ми хочемо, щоб Китай узяв участь у саміті Формули миру. Новина про те, що Китай делегує Лі Хуейя в Джидду - це суперпрорив", - сказав Кулеба в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що важливу роль у цьому рішенні відіграла Саудівська Аравія, а також телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

"Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога", - зазначив Кулеба.

У суботу газета The Wall Street Journal писала, що влада Саудівської Аравії на початку серпня хоче провести переговори з низкою країн для пошуку варіантів відновлення миру в Україні. Зустріч заплановано на 5-6 серпня, вона відбудеться в Джидді. За даними видання, у ній візьмуть участь офіційні особи з 30 країн.

Наприкінці червня аналогічна зустріч відбулася в столиці Данії Копенгагені, в ній, зокрема, взяли участь Бразилія, Індія, Туреччина і ПАР, а також США, Україна та західні країни.

Теги: #китай #саудівська_аравія #кулеба

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