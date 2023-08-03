У Дніпрі побудують новий ТРЦ Topol Mall

У Дніпрі розпочато будівництво нового трирівневого ТРЦ Topol Mall, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі UTG, що є розробником концепції та ексклюзивним брокером проєкту.

"Будівництво нового ТРЦ має величезне значення як суто економічного характеру, так і соціального. Після закінчення військових дій Україна має швидко відродитися і стати ще кращою. А відновлення та подальший розвиток торговельної нерухомості є одним із найвпливовіших стимулів розвитку і окремих міст, і країни загалом", - наголошує директорка компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Загальна площа ТРЦ Topol Mall поблизу однойменного ЖК становить 13,7 тис. кв. м, з яких 11,4 тис. кв. м буде відведено для оренди. Topol Mall розташований на ключовій транспортній артерії району. За підрахунками експертів, загальний пасажиропотік біля об'єкта становить близько 140 тис. осіб на день. Заплановано підземний паркінг на 124 авто і 104 місця на відкритій стоянці.

За словами Локтіонової, у ТРЦ Topol Mall буде підібрано збалансований пул орендарів, з урахуванням інтересів жителів прилеглих районів. Новий проєкт підвищить рівень забезпеченості торговельними площами Дніпра. Наразі цей показник становить лише 376 кв. м на 1 тис. жителів (для порівняння в Києві - 606, у Львові - 524 кв. м на 1 тис. жителів), поточний потенціал неохопленого попиту сягає 93 тис. кв. м торговельних площ.

Девелопером проєкту є ABV Estate. Термін введення в експлуатацію нового торговельно-розважального центру - IV квартал 2025 року.