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10:40 03.08.2023

СБУ затримала в Одесі юрисконсульта "партії Шарія", який працював на російську воєнну розвідку

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СБУ затримала в Одесі юрисконсульта "партії Шарія", який працював на російську воєнну розвідку

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі ще одного агента Головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) - зловмисник передавав ворогові розвіддані, інформують в СБУ.

"Він передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки "прильотів" ракет і ударів дронами-камікадзе", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За даними слідства, зловмисником є приватний юрист, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області.

У СБУ уточнюють, що після повномасштабного вторгнення РФ він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де за власною ініціативою звернувся до "військового комісаріату Криму".

"Там одесит був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорієм Івановим. Він працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ", - зазначається в повідомленні.

За інформацією СБУ, зловмисник дав підписку про негласне співробітництво на користь РФ, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім Diezel.

"Фігурант отримав $500 "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся до Одеси для збору розвідданих. Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їхні кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб", - наголошують у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.

Також, як уточнюють у СБУ, планується повідомити про підозру в шпигунстві його російському куратору.

Крім того, контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка наразі проживає в Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну "платню".

Теги: #сбу #партія_шарія

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