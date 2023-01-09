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12:29 09.01.2023

СБУ викрила в Дніпрі підпільний осередок Партії Шарія, який готував масові заворушення в регіоні

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СБУ викрила в Дніпрі підпільний осередок Партії Шарія, який готував масові заворушення в регіоні

Служба безпеки України запобігла спробам розхитування внутрішньополітичної обстановки на Дніпропетровщині: викрито підпільний осередок Партії Шарія, який готувався вчиняти масові заворушення в регіоні.

"У результаті контрдиверсійних заходів в обласному центрі вдалося запобігти протиправній діяльності регіонального відділення забороненої Партії Шарія. Під час обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, зловмисники готувалися до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону.

Також, як зазначено в повідомленні, було знайдено "угоди" представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець із Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця.

"Перебуваючи на постійному зв'язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення "політсили" у власному помешканні. Для конспірації контактував виключно з перевіреними особами і максимально приховував адресу свого проживання", - зазначають у СБУ.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили в помешканні зловмисника склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову "звітність" щодо витрат на антиукраїнську діяльність.

Вилучені матеріали направлено експертизу до вжиття подальших процесуальних дій.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

Теги: #дніпро #партія_шарія #осередок

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