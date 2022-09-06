КАС ВС остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія" в Україні

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у вівторок переглянув в апеляційному порядку справу №П/857/1/22, у межах якої Міністерство юстиції України просило суд заборонити діяльність політичної партії "Партія Шарія", та своїм рішенням остаточно заборонив діяльність політсили в Україні, повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"В апеляційній скарзі партія просила скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, а саме заборонив діяльність політичної партії "Партія Шарія" і передав майно, кошти та інші активи цієї партії та її обласних, міських, районних організацій, осередків та інших структурних утворень у власність держави", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що Верховний Суд ухвалив постанову, якою залишив апеляційну скаргу політичної партії "Партія Шарія" без задоволення, а рішення першої інстанції – без змін.

"Рішення остаточне й оскарженню не підлягає", - наголосили у суді.