Суд заборонив діяльність "Партії Шарія", кошти та активи партії передані у власність держави

Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) виніс рішення про заборону діяльності "Партії Шарія" як такої, що спрямована на підрив суверенітету України.

"Сьогодні суд заборонив діяльність "Партії Шарія". Загалом наразі судом першої інстанції ухвалено рішення про заборону дев'яти проросійських політичних партій і тих, чия діяльність спрямована на підрив суверенітету. Крім "Партії Шарія", сьогодні було винесено рішення щодо партії "Ліва опозиція", діяльність якої також заборонена", - йдеться у повідомленні Мін'юсту на сторінці у фейсбуці.

Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє, що 16 червня 2022 року колегія суддів суду завершила розгляд адміністративної справи №857/1/22 про заборону політичної партії "Партія Шарія".

"Інформуємо про те, що судом задоволені позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Партія Шарія", кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних організацій та інших структурних утворень передані у власність держави", - інформують у суді.

Також у повідомленні наголошується, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Мін'юсту та Верховної Ради України.

В іншому повідомленні суд інформує про заборону діяльності партії "Ліва опозиція". "16 червня 2022 року колегія суддів… завершила розгляд адміністративної справи №857/6/22 про заборону політичної партії "Ліва опозиція"… судом задоволені позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Ліва опозиція", кошти та інші активи партії… передано у власність держави", - йдеться у повідомленні суду.