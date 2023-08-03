Події

05:53 03.08.2023

ППО ліквідувала близько півтора десятка БПЛА на підльоті до Києва

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ППО ліквідувала близько півтора десятка БпЛА, які знову атакували українську столицю в ніч проти четверга, повідомляє прес-служба Київської військової адміністрації.

"Силами та засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка повітряних цілей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це восьма поспіль масована атака боєприпасів "Shahed", що баражують, по Києву.

"За інформацією на цю хвилину – у столиці обійшлося без жертв та руйнувань", – зазначили у відомстві, додавши, що дані можуть уточнюються в оновленнях.

Теги: #україна #київ #бпла #ппо

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