ППО ліквідувала близько півтора десятка БПЛА на підльоті до Києва

ППО ліквідувала близько півтора десятка БпЛА, які знову атакували українську столицю в ніч проти четверга, повідомляє прес-служба Київської військової адміністрації.

"Силами та засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено близько півтора десятка повітряних цілей", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що це восьма поспіль масована атака боєприпасів "Shahed", що баражують, по Києву.

"За інформацією на цю хвилину – у столиці обійшлося без жертв та руйнувань", – зазначили у відомстві, додавши, що дані можуть уточнюються в оновленнях.