Раді пропонують припинити виконання виконавчих проваджень стосовно військовослужбовців під час війни

Народні депутати міжфракційного об'єднання "Розумна політика" на чолі з Дмитром Разумковим (позафракційний) ініціюють на час дії воєнного стану припинити виконання виконавчих проваджень щодо військовослужбовців.

Як зазначено в тексті законопроєкту про внесення змін до закону "Про виконавче провадження", текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна", документ пропонує нову редакцію одного з положень закону (п.1 ч.1 ст. 34 закону).

Згідно з новою редакцією, виконавець зобов'язаний припинити здійснення виконавчого провадження в разі проходження боржником таких видів військової служби: як строкова, за призовом осіб офіцерського складу, за призовом під час мобілізації на особливий період, за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, за контрактом (у період дії воєнного стану). Виконавче провадження також припиняється, якщо боржник проходить військову службу і виконує бойові завдання в бойовій обстановці або в районі проведення антитерористичної операції, бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Водночас положення про припинення виконавчих дій не поширюється на такі виконавчі провадження, як стягнення аліментів, відшкодування шкоди внаслідок заподіяного каліцтва, іншої шкоди здоров'ю або смерті.