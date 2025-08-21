Інтерфакс-Україна
19:33 21.08.2025

Зеленський підписав закон про 15 днів гарантованої відпустки для військовослужбовців

Учасники бойових дій матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану, повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, коментуючи підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон про гарантовану відпустку військовослужбовцям.

"Сьогодні президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі… Контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів. Також нагадаю, що Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування", - написав Паліса в Телеграм у четвер.

 

Теги: #військовослужбовці #відпустка

