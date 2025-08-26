За останні тижні із СЗЧ повернулося понад 1700 бійців, процес триває – директор ДБР

Впродовж останніх двох тижнів відзначається суттєве збільшення кількості військовослужбовців, які бажають повернутися в стрій після самовільного залишення частини (СЗЧ), наголосив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов.

"Ми провели спільну нараду із Нацполом, командуванням Сухопутних військ, Військової служби правопорядку і уточнили елементи взаємодії щодо сприяння військовослужбовцям, які в силу обставин самовільно залишили частину, повернутися до своїх чи інших підрозділів. Провели медійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади", - розказав директор ДБР.

Він зазначив: "Як наслідок, лише за останні два тижні понад 1700 військовослужбовців вже повернулися до своїх військових частин або перебувають на стадії повернення".

За словами Сухачова, багато хто звернувся безпосередньо до ДБР через форму, яку Бюро опублікувало на минулому тижні.

Директор ДБР додав, що за наявною у військових та поліції інформацією кількість бажаючих повернутися значно більша.

"У військовослужбовців ще є кілька днів, щоб реалізувати своє рішення. До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби", - нагадав він.

Раніше Верховна Рада України продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Це означає, що у військових, які залишили службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності.

"Повернення до строю – це не лише шанс виправити помилки минулого, а й прояв відповідальності перед побратимами, сім’єю та країною. Сьогодні кожен захисник важливий для України, і саме від єдності та готовності виконувати військовий обов’язок залежить наша перемога", - підсумував Сухачов.