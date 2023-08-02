Розроблена харківськими інженерами машина для гуманітарного розмінування отримала сертифікат відповідності

Машину для підготовки ґрунту для гуманітарного розмінування, створену харківськими інженерами, можна запускати в масове виробництво, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Машина для підготовки ґрунту для гуманітарного розмінування, яку створили харківські інженери, отримала сертифікат відповідності. Тепер можна розпочинати масове виробництво", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, йдеться про машину з дистанційним управлінням, яку можна обслуговувати і ремонтувати в Україні.

"Переваги машини - легкість у користуванні, можливість обслуговування й ремонту в Україні. Вона здатна знешкодити як протитанкову, так і протипіхотну міни, а також так звані розтяжки. Такі механізми у технічному плані не поступаються закордонним аналогам. Важливо, що ця машина роботизована, нею керує оператор із безпечної відстані", - написав Синєгубов.

Як відомо, Харківська область належить до найбільш засмічених боєприпасами регіонів в Україні.