Події

12:26 02.08.2023

Розроблена харківськими інженерами машина для гуманітарного розмінування отримала сертифікат відповідності

1 хв читати
Розроблена харківськими інженерами машина для гуманітарного розмінування отримала сертифікат відповідності

Машину для підготовки ґрунту для гуманітарного розмінування, створену харківськими інженерами, можна запускати в масове виробництво, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Машина для підготовки ґрунту для гуманітарного розмінування, яку створили харківські інженери, отримала сертифікат відповідності. Тепер можна розпочинати масове виробництво", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, йдеться про машину з дистанційним управлінням, яку можна обслуговувати і ремонтувати в Україні.

"Переваги машини - легкість у користуванні, можливість обслуговування й ремонту в Україні. Вона здатна знешкодити як протитанкову, так і протипіхотну міни, а також так звані розтяжки. Такі механізми у технічному плані не поступаються закордонним аналогам. Важливо, що ця машина роботизована, нею керує оператор із безпечної відстані", - написав Синєгубов.

Як відомо, Харківська область належить до найбільш засмічених боєприпасами регіонів в Україні.

Теги: #машина #харківська_область #розмінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 02.08.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, загинула мирна мешканка

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, загинула мирна мешканка

09:06 01.08.2023
У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

19:12 31.07.2023
Хорватія виділила EUR1 млн на програму ООН з гуманітарного розмінування в Україні

Хорватія виділила EUR1 млн на програму ООН з гуманітарного розмінування в Україні

08:46 31.07.2023
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинула мирна мешканка, чотири людини поранені

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинула мирна мешканка, чотири людини поранені

00:22 31.07.2023
Окупанти завдають ударів по Харківщині

Окупанти завдають ударів по Харківщині

13:19 30.07.2023
Унаслідок мінометного обстрілу прикордонного Вовчанська поранено місцевого жителя - прокуратура

Унаслідок мінометного обстрілу прикордонного Вовчанська поранено місцевого жителя - прокуратура

08:34 30.07.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:29 29.07.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:36 28.07.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено п’ять мирних жителів

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено п’ять мирних жителів

07:26 28.07.2023
Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені п’ять мирних жителів

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені п’ять мирних жителів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Даалдер: У разі членства України в НАТО з тимчасово окупованими територіями стаття 5 надасть оборону контрольованих територій, що запобіжить подальшій агресії РФ

Експосол США в НАТО Даалдер: Україна може стати членом Альянсу навіть із тимчасово окупованими територіями

У Марганці Дніпропетровської області стався вибух у приміщенні адмінбудівлі, на місці працює поліція

Зеленський про відбиття нічної атаки РФ: Захищаємося на максимумі наявних сил

ППО ліквідувала 23 ударних БПЛА в ніч на середу - ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Українські підрозділи на таврійському напрямку знищили 19 одиниць військової техніки ворога - Тарнавський

"Енергоатом" вивів у ремонт черговий блок АЕС - "Укренерго"

Найближчими днями в Україні утримається спекотна погода, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами

Даалдер: У разі членства України в НАТО з тимчасово окупованими територіями стаття 5 надасть оборону контрольованих територій, що запобіжить подальшій агресії РФ

На зустрічі щодо Формули миру в Джидді може бути визначено час, місце та порядок денний Саміту миру - Жовква

САП завершила досудове розслідування справи про незаконне привласнення землі в Одесі, організоване за участю Труханова

Іран будує в Білорусі та РФ заводи з виробництва дронів - ISW

Експосол США в НАТО Даалдер: Україна може стати членом Альянсу навіть із тимчасово окупованими територіями

Суд обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - ДБР

У Марганці Дніпропетровської області стався вибух у приміщенні адмінбудівлі, на місці працює поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА