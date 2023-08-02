Ворожі безпілотники летять у напрямку Києва з південно-західного та північного напрямків – ПС ЗСУ

РФ атакує територію України іранськими ударними дронами, безпілотники летять у напрямку Києва з південно-західного та північного спрямування, повідомляють Повітряні сили ЗСУ у ніч проти середи.

"Шахеди у напрямку Києва з південно-західного та північного напрямів! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - сказано в повідомленні Telegram.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про атаку на Одеську область.

"Південь Одещини – чергова атака "Шахедів"! Заходять уздовж гирла Дунаю", - йдеться у повідомленні.

Голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер та Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомили про роботу систем ПпО в областях та столиці.

