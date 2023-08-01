Справа ексміністра Злочевського про спробу передання хабаря стала одним із найбільших донатів ЗСУ

Суд визнав винним ексміністра екології та природних ресурсів України, від імені якого була спроба передати хабар керівництву антикорупційних органів, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"1 серпня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і колишнім міністром екології та природних ресурсів України", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що прокурор під час вирішення питання щодо укладення угоди про визнання винуватості, відповідно до вимог ст. 470 КПК України, врахував беззаперечне визнання обвинуваченим своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, а також відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, і "наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання особі".

Також за результатами співпраці з прокурорами САП фігурант сплатив 500 млн грн на допомогу українським захисникам для проєкту "Армія дронів". Крім цього, обвинувачений купив обладнання на загальну суму понад 160 млн грн для підрозділів ЗСУ.

"Відповідно до угоди суд визнав колишнього міністра винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України. За вироком суду йому призначено узгоджене основне покарання у виді штрафу в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - наголошують у САП.

Також в антикорупційній прокуратурі нагадали, що було проведено досудові розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом спроби передання рекордного хабара керівництву антикорупційних органів.

"Перше (кримінальне провадження - ІФ-У) стосувалося учасників, що безпосередньо займалися організацією передачі неправомірної вигоди. Друге - безпосередньо колишнього міністра екології, від імені якого була спроба передати рекордний хабар", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

У рамках розгляду двох кримінальних проваджень на потреби українських збройних сил було передано 805,5 млн грн, із них 174,1 млн грн було спрямовано на Сили спеціальних операцій ЗСУ, 600 млн грн - на проєкт "Армія дронів" від UNITED24 і 31,4 млн грн - на допомогу ЗСУ через рахунок НБУ.

У повідомленні не названо ім'я обвинуваченого, ідеться про ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року до квітня 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч.3 ст.368-2 КК).

Як повідомлялося, у червні 2020 року НАБУ і САП затримали на місці злочину трьох осіб одразу після надання $6 млн неправомірної вигоди для подальшого передання керівнику САП, щоб той закрив кримінальне провадження за підозрою ексміністра, передане восени 2019 року Генеральною прокуратурою до НАБУ за підслідністю в частині, яка стосується ексміністра екології. Усім затриманим ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Епізод, у якому керівництву антикорупційних органів пропонували неправомірну вигоду, стосується імовірної причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ВАТ "Реал Банк" (підконтрольному на той час злочинній організації за участю посадовців часів президента Віктора Януковича) та легалізації цих коштів. У цій справі повідомлено про підозру кільком особам, зокрема Злочевському.

У квітні 2021 року прокурори САП передали до ВАКС справу про спробу підкупу керівництва САП і НАБУ. Фігуранти справи - перший заступник начальника ГУ ДПС у Києві (на момент скоєння злочину), один із керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, і колишня очільниця одного з департаментів ДФС України, яка була довіреною особою ексміністра екології.

28 жовтня 2022 року НАБУ і САП завершили спецрозслідування стосовно ексміністра екології та природних ресурсів і повідомили про відкриття матеріалів слідства стороні захисту перед складанням обвинувального акта. Дії підозрюваного було кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі).

Місцезнаходження колишнього міністра не було встановлено, про підозру йому повідомили 1 липня 2020 року, надіславши поштою за місцем реєстрації, за останнім відомим місцем проживання та засобами телефонного зв'язку.