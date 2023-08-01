Події

16:57 01.08.2023

Ворог намагається штурмувати на сватівському напрямку - Маляр

1 хв читати
Ворог намагається штурмувати на сватівському напрямку - Маляр

Російські окупанти намагаються штурмувати на сватівському напрямку, українські захисники відбивають атаки противника, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Найбільше ми відчуваємо ворожі штурми на куп'янському та лиманському напрямках, але також вони (окупанти - ІФ-У) намагаються штурмувати і на сватівському напрямку. Сьогодні цілий день ми там відбиваємо ворожі атаки", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Заступниця міністра оборони також зазначила, що ворог збільшив кількість обстрілів на бахмутському напрямку.

"Потрібно сказати, що другий день поспіль ми фіксуємо і на бахмутському напрямку збільшення обстрілів із боку ворога, і фактично наші перебувають на всіх цих напрямках під суцільним артилерійським вогнем", - сказала Маляр.

На північному фланзі бахмутського напрямку противник намагається відвоювати раніше зайняті позиції, однак це в нього не виходить.

Теги: #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 31.07.2023
Міноборони і Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту безпілотників

Міноборони і Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту безпілотників

16:54 26.07.2023
Українські воїни продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках, поступово просуваються - Маляр

Українські воїни продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках, поступово просуваються - Маляр

16:31 26.07.2023
Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки на бахмутському напрямку - Маляр

Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки на бахмутському напрямку - Маляр

17:03 25.07.2023
В Україні планується створити 6 реабілітаційних центрів з підтримки військових - Military Media Center

В Україні планується створити 6 реабілітаційних центрів з підтримки військових - Military Media Center

11:10 21.07.2023
Міноборони України прийняло на озброєння/в експлуатацію 28 моделей українських БПЛА з лютого 2022 року

Міноборони України прийняло на озброєння/в експлуатацію 28 моделей українських БПЛА з лютого 2022 року

15:16 20.07.2023
Україна може розглядати всі судна, що прямують у російські та окуповані порти, як такі, що перевозять військові вантажі - Міноборони

Україна може розглядати всі судна, що прямують у російські та окуповані порти, як такі, що перевозять військові вантажі - Міноборони

20:49 17.07.2023
Глава Пентагону поговорив із Резніковим перед віртуальною зустріччю у форматі "Рамштайн" 18 липня

Глава Пентагону поговорив із Резніковим перед віртуальною зустріччю у форматі "Рамштайн" 18 липня

19:52 17.07.2023
Глава МЗС Великої Британії може очолити Міноборони

Глава МЗС Великої Британії може очолити Міноборони

16:22 16.07.2023
Ситуація на сході України загострилася

Ситуація на сході України загострилася

07:22 16.07.2023
Міноборони нагадало, що заборонено знімати і публікувати у воєнний час

Міноборони нагадало, що заборонено знімати і публікувати у воєнний час

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У дніпропетровського військкома проведено обшуки, розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення - прокуратура

Окупанти обстріляли Херсон: у закладі охорони здоров'я загинув лікар, поранено медсестру

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

ОСТАННЄ

Юсов про руйнування Кримського мосту: Такі ексцеси триватимуть, доки Україна не буде деокупована

Червоний Хрест України та Київ підписали меморандум про співпрацю - Кличко

Посольство України в Грузії займається справою українки, затриманої під час протестів у Батумі, - МЗС

Кількість постраждалих від обстрілу херсонської лікарні збільшилася до п'яти осіб - ОВА

У дніпропетровського військкома проведено обшуки, розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення - прокуратура

Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2, які профінансували ще три країни ЄС

Іспит із практики водіння з 1 серпня можна складати необмежену кількість разів

На таврійському напрямку за добу знищено 22 одиниці техніки ворога - Тарнавський

Заміна герба на монументі "Батьківщина-мати" в Києві відбувається за графіком - Мінкультури

Середа в Україні буде дощовою, четвер переважно без опадів, повітря буде теплим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА