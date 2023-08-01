Ворог намагається штурмувати на сватівському напрямку - Маляр

Російські окупанти намагаються штурмувати на сватівському напрямку, українські захисники відбивають атаки противника, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Найбільше ми відчуваємо ворожі штурми на куп'янському та лиманському напрямках, але також вони (окупанти - ІФ-У) намагаються штурмувати і на сватівському напрямку. Сьогодні цілий день ми там відбиваємо ворожі атаки", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Заступниця міністра оборони також зазначила, що ворог збільшив кількість обстрілів на бахмутському напрямку.

"Потрібно сказати, що другий день поспіль ми фіксуємо і на бахмутському напрямку збільшення обстрілів із боку ворога, і фактично наші перебувають на всіх цих напрямках під суцільним артилерійським вогнем", - сказала Маляр.

На північному фланзі бахмутського напрямку противник намагається відвоювати раніше зайняті позиції, однак це в нього не виходить.