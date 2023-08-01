Дитячий омбудсмен РФ підтвердила депортацію 4,8 млн українців з окупованих територій, включно з 700 тис. дітей - ISW

Призначена РФ уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова підтвердила 31 липня, що від початку війни РФ перемістила з окупованих районів України на територію РФ 4,8 млн українців, зокрема понад 700 тисяч дітей, повідомляється в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"У звіті про заходи у 2022 році Львова-Бєлова стверджувала, що Росія "прийняла" 4,8 млн українців із лютого 2022 року, і зазначила, що переважна більшість із 700 тисяч дітей, які прибули в Росію, не мали батьківського або опікунського нагляду", - зазначають аналітики.

У звіті ці дії "акуратно подані як гуманітарні жести доброї волі", наголошують у ISW, однак міжнародне гуманітарне право визначає примусове переміщення цивільних осіб на територію держави-окупанта як "депортацію".

"А обставини вторгнення Росії в Україну та ситуація на окупованих територіях, імовірно, є достатньо примусовими, щоб означати, що більшість "переміщень" українських цивільних осіб до Росії відповідають порогу примусової депортації, що заборонена статтею 49 Четвертої Женевської конвенції, незалежно від заявленого мотиву Росії", - наголошується у зведенні.

ISW розцінює такі дії російської влади як широкомасштабну кампанію з депортації українців до РФ.