У ДТП у Полтавській області загинуло двоє людей і десять поранено

У Полтавській області зіштовхнулася маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan, унаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще 10 дістали тілесні ушкодження, повідомила пресслужба поліції в Полтавській області.

Повідомляється, що аварія сталася близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

"За попередньою версією слідства сталося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса", - сказано в повідомленні.

Наразі відомо, що тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали пасажир легкового автомобіля і ще 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції додали, що в момент зіткнення в маршрутці перебувало 17 пасажирів і водій.