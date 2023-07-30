Події

21:57 30.07.2023

У ДТП у Полтавській області загинуло двоє людей і десять поранено

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У ДТП у Полтавській області загинуло двоє людей і десять поранено

У Полтавській області зіштовхнулася маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan, унаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще 10 дістали тілесні ушкодження, повідомила пресслужба поліції в Полтавській області.

Повідомляється, що аварія сталася близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

"За попередньою версією слідства сталося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса", - сказано в повідомленні.

Наразі відомо, що тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали пасажир легкового автомобіля і ще 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції додали, що в момент зіткнення в маршрутці перебувало 17 пасажирів і водій.

Теги: #дтп #постраждалі #полтавська_область

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