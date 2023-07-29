Зеленський про російський удар по житловому будинку в Дніпрі: за кожен такий удар ворог обов'язково відчує силу справедливості

Російські окупанти відповідатимуть за терор і удари по цивільних, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі в п'ятницю, 28 липня.

"Дніпро. Уже під ранок завершилися роботи на місці вчорашнього ракетного удару. Дев'ять осіб постраждали, серед них - двоє дітей, підлітки. Усім надано необхідну допомогу. За кожен такий удар, за весь російський терор ворог обов'язково відчує силу справедливості. Ми нічого і нікому з них не забудемо і не пробачимо", - заявив Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро 28 липня, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М". Постраждали 9 осіб, серед яких двоє дітей. Пошкоджено 5 житлових будинків, 4 адміністративні будівлі та 7 автомобілів.