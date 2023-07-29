Події

16:33 29.07.2023

Зеленський про російський удар по житловому будинку в Дніпрі: за кожен такий удар ворог обов'язково відчує силу справедливості

1 хв читати
Зеленський про російський удар по житловому будинку в Дніпрі: за кожен такий удар ворог обов'язково відчує силу справедливості

Російські окупанти відповідатимуть за терор і удари по цивільних, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі в п'ятницю, 28 липня.

"Дніпро. Уже під ранок завершилися роботи на місці вчорашнього ракетного удару. Дев'ять осіб постраждали, серед них - двоє дітей, підлітки. Усім надано необхідну допомогу. За кожен такий удар, за весь російський терор ворог обов'язково відчує силу справедливості. Ми нічого і нікому з них не забудемо і не пробачимо", - заявив Зеленський, повідомляє пресслужба глави держави.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро 28 липня, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М". Постраждали 9 осіб, серед яких двоє дітей. Пошкоджено 5 житлових будинків, 4 адміністративні будівлі та 7 автомобілів.

Теги: #дніпро #реакція #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 29.07.2023
На Донеччині Зеленський відвідав підрозділи ІПСО та Руху опору ССО

На Донеччині Зеленський відвідав підрозділи ІПСО та Руху опору ССО

23:59 28.07.2023
У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей

У Дніпрі вже 9 травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці, зокрема двоє дітей

22:50 28.07.2023
До п'яти осіб збільшилася кількість травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі - МВС

До п'яти осіб збільшилася кількість травмованих внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дніпрі - МВС

22:47 28.07.2023
Ракетний удар по Дніпру попередньо завдано "Іскандерами" – голова ОВА

Ракетний удар по Дніпру попередньо завдано "Іскандерами" – голова ОВА

21:44 28.07.2023
Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

17:20 28.07.2023
Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Катару

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Катару

11:52 28.07.2023
В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

В одному з райвідділів поліції Дніпра відбуваються обшуки, керівника підрозділу затримано за кришування злочинного угруповання - глава МВС

11:19 28.07.2023
Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, - Зеленський

Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, - Зеленський

04:34 28.07.2023
Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

23:25 27.07.2023
Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поліція затримала директора інвестиційного фонду, який забив свого знайомого поліном і спалив тіло

Зеленський у річницю російського теракту в Оленівці: нехай усі відповідальні за цей терор знають, що справедливість перемагає

ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

ОСТАННЄ

Поліція затримала директора інвестиційного фонду, який забив свого знайомого поліном і спалив тіло

Російські війська зосереджені на утриманні сухопутного коридору до Криму - Military Media Center

Зеленський у річницю російського теракту в Оленівці: нехай усі відповідальні за цей терор знають, що справедливість перемагає

Литва допомогла Луганській облпрокуратурі технікою - генпрокурор

Місія ЮНЕСКО пробуде в Одесі 4 дні - голова ОВА

Зеленський прибув на бойові позиції в Донецьку область привітати бійців ССО

Прем'єр Польщі заявив, що понад 100 "вагнерівців" висунулися в бік Сувалкського коридору - ЗМІ

Грозовий шторм залишив без світла понад 70 населених пунктів у п'яти областях

ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

ДТЕК повернув світло у понад 800 населених пунктів Київської та Одеської областей після негоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА