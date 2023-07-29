Місія ЮНЕСКО пробуде в Одесі 4 дні - голова ОВА

Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси для проведення комплексної оцінки збитків культурним і релігійним об'єктам, завданих ракетними ударами РФ із 19 до 23 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Працюватимуть в Одесі чотири дні. Фіксуватимуть і документуватимуть наслідки атак російських терористів. Зі свого боку будемо всіляко допомагати роботі фахівців", - написав він у телеграм-каналі.

Кіпер зазначив, що внаслідок останніх ударів ворога постраждали 28 пам'яток архітектури.