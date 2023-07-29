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03:17 29.07.2023

Білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази депортації українських дітей

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Білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази депортації українських дітей


 Білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки, повідомив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в інтерв'ю "Голосу Америки" в п'ятницю.
"За нашими даними, які ми надали офісу прокурора Міжнародного кримінального трибуналу в Гаазі, було вивезено 2 100 дітей. У нас є інформація, яка підтверджує, що це тільки початок, і до кінця року ця кількість може наблизитися до 3 тис. Це як мінімум. Це організовано під вивіскою так званої Союзної держави Росії та Білорусі", - інформував Латушко.
За його словами, у представників опозиції є маршрути, що підтверджують переміщення дітей.
"Встановили п'ять місць перебування українських дітей на території Білорусі. Чотири з них - у Мінській області, і один - у Гомельській", - наголосив він.
Латушко повідомив, що зібрані документи "також передали і генеральному прокурору України, оскільки йдеться про дітей громадян України, і саме Україна має першою отримати цю інформацію".
 

Теги: #діти #депортація #білорусь_україна

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