Кабмін розширив дію "єЧерги" на пасажирські автобуси та легковики

Дія електронної системи "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") буде поширена на автобуси, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, та легкові автомобілі.

Як повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідні зміни до постанови №1349 про особливості реалізації електронної системи "Черга" уряд вніс на засіданні у п'ятницю.

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") уточнила, що з 1 серпня на ПП "Ягодин-Дорогуськ" у тестовому режимі починає діяти електронна черга для пасажирських перевізників.

"З вівторка, 1 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАВП "Ягодин - Дорогуськ" буде можливим лише після запису в Електронній черзі перетину кордону на сайті", - йдеться у повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Зазначається, що запис до "Черги" для пасажирських перевізників відкривається 31 липня.

У відомстві уточнили, що водій автобуса може продовжити чергу один раз на 4, 6, 8 або 10 годин, якщо йому знадобилося більше часу на дорогу. У той же час дані про водія чи транспортний засіб можна змінити один раз без втрати місця в черзі.

В "Укртрансбезпеці" додали, що графік руху автобусів залишиться незмінним. Зареєстрованим перевізникам слід приїжджати до пункту пропуску у передбачений автобусним маршрутом час.

У тестовому періоді Система не пропонуватиме час в'їзду на пункт пропуску для автобусів.

Як повідомлялося, проект "Електронна черга перетину кордону" реалізують Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, "Укртрансбезпекою", Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури, Держмитницею та Держприкордонслужбою за підтримки USAID/UK aid проекту "Прозорість та підтримка" державне управління та послуги/TAPAS".

