Україна має стати арсеналом вільного світу, який спеціалізується на виробництві озброєння

Україна з аграрної країни має перетворитися на арсенал вільного світу, який спеціалізується на виробництві високоякісного озброєння, сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Дійсно, до великої війни Україні продавали ідею, і ми її досить добре сприймали, – житниці Європи. Ми експортували мільйони тон зерна за кордон. І війна показала, що нам експорт можуть зупинити. Потім знову відновити та знову зупинити. І нам нема чого робити з цими величезними обсягами зерна, яке вирощується в Україні. А концепція України, як арсеналу вільного світу, як країни, яка виробляє достатню кількість, достатній спектр високоякісного озброєння, мені здається набагато правильнішою для нас, як ціль. Тому справді оборонка має стати новою аграркою", - заявив Камишін в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

За його словами, Україна вже має помітні здобутки у сфері виробництва озброєнь, зокрема БПЛА. Поштовхом до розвитку цього напряму стала ухвала, розроблена спільно Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Мінцифри.

"На сьогодні вже понад 40 компаній беруть участь у постачаннях, понад сотню компаній виробляють щось, що літає, їздить землею, плаває по воді. І в цьому сенсі Україна точно стане Меккою для людей, котрі прагнуть розібратися у специфіці БПЛА", - сказав Камишін.

Він наголосив, що такий рівень виробництва летальних, наземних та плаваючих дронів, як в Україні, не має жодна інша країна світу.

"І їхнє застосування у війні у нас найбільш просунуте. А воно потім розвиватиметься далі і на агро, і на інші сектори нашого життя", - уточнив міністр стратегічних галузей промисловості.

Камишін анонсував початок виробництва важливої для армії продукції на заводі, який держава націоналізувала та передала в управління Мінстратпрому. Про яке підприємство йдеться, він не уточнив. Також міністр нагадав, що в Україні планують збудувати заводи німецький виробник озброєнь Rheinmetall та турецька оборонна компанія Baykar.

"І Rheinmetall та Baykar будують свої заводи в Україні. Baykar вже будує. Rheinmetall має лише зареєстрований план на будівництво такого спільного підприємства. Але ми маємо наші вітчизняні компанії, які ростуть дуже швидкими темпами. І державний вітчизняний та приватний вітчизняний. І в цьому сенсі я впевнений, що у нас виростуть свої Baykar, свої Rheinmetall, і десь на той час підтягнуться і іноземні виробники", - заявив Камишін.

Міністр також озвучив прогноз, що упродовж п'яти років понад половину оборонного сектора займуть приватні виробники, тоді як до війни 90% зосереджено в руках держави.

"У всьому цивілізованому світі "оборонка", зазвичай, це приватний бізнес. До війни це було 90% державного бізнесу. На сьогодні зміщуються ваги у бік приватного бізнесу. Тому що приватний бізнес біжить швидше за державний. Я впевнений, що за п'ять років понад половину цього сектора буде у приватних руках. До того ж, ми не плануємо приватизувати жодної державної компанії, просто так склалося, що ми, українці, досить прогресивні... і приватний бізнес швидко орієнтується на місцевості та швидко включається в нові сектори економіки. Приватний бізнес бігтиме набагато швидше, ніж державний. І я впевнений, що частка приватного буде більшою”, - сказав Камишін.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році український уряд виділив 40 млрд гривень, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників.